Een auto is maandagochtend in Eindhoven tegen een lantaarnpaal gebotst en vervolgens in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur op de Aalsterweg snel blussen, maar de politie is nog wel op zoek naar de bestuurder.

De politie kreeg rond 7.15 uur de melding dat iemand gewond was geraakt bij een ongeval. Op de Aalsterweg troffen agenten een brandende auto zonder bestuurder aan. Om hem te vinden heeft de politie een melding via Burgernet verstuurd. Een politiewoordvoerder zegt niet waarom de man wordt gezocht. Wel maakt de politie duidelijk dat mensen de man niet zelf moeten benaderen. Agenten hebben een deel van de straat rondom het voertuig afgezet en doen onderzoek.