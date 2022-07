Een vrouw is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze van haar scooter was gevallen in de Strijpsestraat in Eindhoven.

Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De hulpdiensten werden rond 13.40 uur gealarmeerd. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven