De brandweer heeft zaterdagmiddag een brand bestreden aan de Luxemburglaan in Eindhoven. De brand begon in een schuurtje en is overgeslagen naar een slaapkamer in een naastgelegen bungalow. De brandweer meldde rond 18.30 uur dat de brand onder controle is.

Een dochter van de bewoners was alleen thuis, toen ze zag dat de schuur in brand stond. Zij heeft rond 17.40 uur de hulpdiensten gebeld. De schuur staat achter in de tuin. De brand sloeg over naar de achterste slaapkamer van de bungalow. Daar is veel schade ontstaan. Van de schuur is weinig meer over. Hinder door rook Bij de schuur van de buren is waterschade ontstaan door het blussen. De brand kan zich volgens de brandweer niet meer uitbreiden naar andere schuren en woningen. De brandweer is begonnen met het nablussen van vuurresten. Door de brand kon in de directe omgeving hinder ontstaan door de rook. Bij overlast is het volgens de brandweer verstandig om de ramen en deuren dicht te doen, naar binnen te gaan en de ventilatie uit te zetten. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ingezet. Ook Salvage is aanwezig om samen met de brandweer de schadebeperking van rook- en brandschade aan te pakken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt onderzocht. Volgens de brandweer mogen de bewoners terug naar huis. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven