De voordeur van het hoofdbureau van politie aan de Mathildelaan in Eindhoven is zaterdagnacht in brand gestoken. Een onbekende goot even voor 1.00 uur een plastic flesje met een brandende vloeistof leeg tegen de glazen deur en stak die in brand.

Het brandje werd volgens een politiewoordvoerder door agenten die binnen waren snel geblust. Dichtbij de deur zit de nachtpost van de politie die 24 uur per dag bemand is. De dienstdoende agenten ontdekten het vuur en konden met een brandblusser erger voorkomen. Direct na de brandstichting zetten diverse politiewagens een zoektocht op naar de dader. Die werd niet meer aangetroffen. Wel zijn er volgens de politie duidelijke camerabeelden van de aanslag. Over de mogelijke dader(s) kan een politiewoordvoerder nog geen uitspraken doen. De hoofdingang raakte niet ernstig beschadigd, maar is wel zwartgeblakerd. Die schade moet worden hersteld, maar de politiewoordvoerder weet nog niet hoe duur de reparatie gaat zijn. De korte felle brand blakerde de ruit van de draaideur aan twee kanten.