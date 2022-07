Een fietser is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Oersebaan in Eindhoven. De man kwam volgens de politie met zijn hoofd op een stoeprand terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 09.10 uur ter hoogte van een fietsoversteekplaats. De fiets van het slachtoffer brak in twee stukken en kwam een eindje verderop terecht. Een traumahelikopter werd opgeroepen. De man is uiteindelijk met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De Oersebaan is tijdelijk afgesloten in de richting van Eindhoven Airport. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.

Militair aangehouden

De bestuurder van de auto was volgens een politiewoordvoerder een militair. Hij is aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Naar zijn aanhouding is een apart onderzoek gestart door de Verkeersongevallenanalyse (VOA).