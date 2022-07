De A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oirschot is vrijdagavond rond 17.45 uur gesloten door een hijskraan die vlam heeft gevat.

Rijkswaterstaat meldt dat de weg tot laat in de avond afgesloten zal blijven door grote schade aan het asfalt en de berm. Verkeer richting Eindhoven kan via Den Bosch (A65, A2) omrijden. Tussen Best en Eindhoven is een file ontstaan. Volgens Rijkswaterstaat remt het verkeer daar af om naar het brandende voertuig te kijken.