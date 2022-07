Van dinsdag tot en met vrijdag gaat het in Spanje gevestigde cabinepersoneel van de Ierse prijsvechter Ryanair opnieuw staken. Het zijn de eerste vier dagen van een nieuwe periode met in totaal twaalf stakingsdagen.

Met de nieuwe stakingsronde willen ontevreden pursers, stewards en stewardessen betere arbeidsomstandigheden afdwingen bij hun Ierse werkgever. Het gaat om de luchthavens Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla en Valencia. Allemaal bestemmingen die vanaf Eindhoven Airport worden aangedaan.

Hoewel reizigers zich zorgen maken over hun vakanties lijken de meeste vluchten nog door te gaan, afgaande op de eerdere stakingen van de afgelopen weken. Desondanks leidde de staking van vorige week zaterdag tot de uitval van circa tien vluchten, meldden Spaanse media. Het is al langer onrustig in de Europese luchtvaart. Problemen spelen niet alleen op Schiphol, waar maatschappijen vanwege te grote drukte de opdracht kregen om het aantal reizigers te beperken. Eerder waren er al luchtvaartstakingen in landen als Frankrijk, Italië en België.