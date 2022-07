Een 32-jarige man uit Dordrecht heeft zich woensdagochtend gemeld op het politiebureau in Eindhoven nadat er foto's van hem waren verspreid. Hij pleegde een jaar geleden een strafbaar feit bij de IJzeren Man, waarna de politie een zoektocht startte.

De inwoner uit Dordrecht meldde zich op het politiebureau, waar hij werd aangehouden. De politie Oost-Brabant laat weten dat eerdere inspanningen om op een andere manier achter zijn identiteit te komen geen resultaat hadden.

Herkenbaar in beeld

Daarop is uiteindelijk door de officier van justitie besloten dat zijn foto gepubliceerd mocht worden. Zijn gezicht werd in eerste instantie nog onherkenbaar getoond om hem de kans te geven zich te melden. Toen dat niet gebeurde is hij alsnog herkenbaar in beeld gebracht.

Tegen de man is aangifte gedaan vanwege ongewenste omgangsvormen bij bezoekers op het strand, meldt de politie Oost-Brabant. De man zit vast voor verder onderzoek.