Een 37-jarige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden door de FIOD. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude en zit vast. Tijdens doorzoekingen in zijn woning en twee bedrijfspanden in Veghel is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers en een auto.

Dat meldt de FIOD. Die vermoedt dat de man sjoemelde met ruim 2,6 miljoen euro. Daarvan zou hij 'een luxueus leven' leiden. "Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator. De verdachte was zowel bestuurder en aandeelhouder van meerdere failliete ondernemingen. Ondanks de verzoeken van de curator verstrekte de verdachte onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig." Volgens de curator benadeelde de verdachte schuldeisers door onttrekkingen uit de boedel. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de Eindhovenaar buitensporige veel uitgaf en 'boven zijn stand leefde' op kosten van zijn bedrijven. "De levensstijl werd vermoedelijk bekostigd door onttrekkingen via de bankrekeningen en het aangaan van schulden bij de ondernemingen." Op het moment dat zijn levensstijl niet meer te bekostigen was via de bedrijven, werd faillissement aangevraagd. "Vermoedelijk had de verdachte voor ruim 2,6 miljoen euro wederrechtelijk voordeel." Er loopt een onderzoek naar de man, onder leiding van het Functioneel Parket.