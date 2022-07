Een bewoner van een flat aan de Sonseweg in Eindhoven heeft dinsdagmiddag tijdens het klussen in de keuken een gasleiding geraakt. Dat gebeurde rond 16.25 uur. Bij het boren in de muur werd de leiding geraakt. Daardoor stroomde er gas het appartement in.

Het complex is ontruimd. Dat gebeurde nadat direct 112 werd gebeld. De buren waren ondertussen ook al gewaarschuwd. Iedereen moest het appartementencomplex verlaten en de straat is tijdelijk afgezet. De brandweer heeft de hoofdkraan van het appartement ondertussen al wel dichtgedraaid en de woning geventileerd.