Bij veevoerbedrijf Sonac aan de Meerakkerweg in Eindhoven heeft dinsdagochtend brand gewoed. Het vuur ontstond volgens officier van dienst van de brandweer Tim Bosmans in de luchtafzuiging bovenop het dak van een silo, die gevuld is met dierlijke eiwitten en vetten, waarvan meel wordt gemaakt.

De rook en vlammen sloegen uit het dak van de 'meeltoren'. De brand begon rond 8.00 uur in de afzuiginstallatie. Medewerkers van Sonac hebben geprobeerd het vuur te blussen, maar dat ging niet zo eenvoudig, waarna 112 werd gebeld. Door de brand sloegen vlammen en rook uit het dak van de silo.

De brandweer rukte met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uit naar de Meerakkerweg. Bij het blussen ontstond stankoverlast. Omwonenden konden daar iets tegen doen door hun ventilatie uit te zetten en ramen en deuren te sluiten, meldde de Veiligheidsregio. Rond 09.15 uur gaf zij het sein brand meester en kon met nablussen worden begonnen.

Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken. "De bedrijfshulpverlening had iedereen op tijd buiten", zegt Bosmans. "Dat heeft hier prima gewerkt. Overigens hadden we de brand redelijk snel onder controle. Binnen twintig minuten hadden we 'm wel te pakken."

Te vroeg

Volgens Koert Ackerman, directeur van Sonac, is het nog te vroeg om de omvang van de schade in te kunnen schatten. Ook was dinsdagochtend nog onduidelijk of de productie - het maken van diervoeding - opnieuw opgestart kon worden. Volgens hem is de oorzaak van de brand bovendien nog onduidelijk. "Er zijn gelukkig geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Dat is voor ons het belangrijkste."