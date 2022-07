Bij een appartementencomplex aan het Victoriapark in Eindhoven is zondagavond brand ontstaan. Een 48-jarige man is aangehouden op verdenking van brandstichting.

De brandweer werd rond 22.30 uur gealarmeerd en was met twee blusvoertuigen aanwezig. Het was enige tijd onduidelijk waar de brand precies had gewoed. Uiteindelijk bleek het te gaan om een klein brandje op de gang van de eerste verdieping. Een matras zou mogelijk in brand hebben gestaan. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant meldt dat de brand onder controle is.

Door de brand is er rookontwikkeling ontstaan. Die is via de liftschacht ook tot hogere verdiepingen doorgedrongen. Een tiental bewoners wacht buiten tot ze weer naar binnen kunnen. De verdachte zou volgens de politie verward gedrag hebben vertoond. 'En hij vormde een mogelijk gevaar voor anderen en zichzelf'. De man is voor verder onderzoek naar het politiebureau gebracht.

De brandweer meldt dat momenteel onderzocht wordt hoe de verdiepingen rookvrij kunnen worden gemaakt.