Huiskamers ontwerpen voor je opdrachtgever, sleutelen aan een knikkerbaan of gewoon een nieuwe bril. Op het festival Crafted in het Klokgebouw showden afgestudeerde mbo-studenten van het Eindhovense Summa College hun creatieve prestaties.

De indeling van de vier hallen in het Klokgebouw lijkt op die van een IKEA-vestiging. Op een oppervlakte van ongeveer 6000 vierkante meter kunnen bezoekers deze donderdagmiddag door de wereld lopen van onder meer bouwkunde, interieurontwerp, techniek, auto-industrie en modeshows.

Generatie Z

"Dit is een expositie van de creatieve talenten van de toekomst", aldus de perschef van het Summa College Hub Dohmen. "Zij gaan het allemaal maken. We hopen dat de bezoeker geïnspireerd raakt door de ideeën van de nieuwe generatie Z." Middels het jaarlijkse festival Crafted (ambachtelijk) wil het Summa College volgens hem laten zien dat de student centraal staat.

In een showroom in hal A, zitten Bente Sengers en Cesanne van der Kruijssen te wachten totdat de deuren open gaan voor het publiek. Aan de muur hangen ontwerptekeningen. De 'interieuradviseurs' zijn afgestudeerd aan de mbo-opleiding Wonen en Design op niveau 4.

"Voor ons afstudeerproject hebben we een klant gezocht voor wie wij een plan konden uitwerken", vertelt Sengers. Ze heeft kamers ontworpen voor een woning in haar woonplaats Luyksgestel. "We hebben zestig uur gekregen om van niks naar een heel nieuw ontwerp te gaan".

Van der Kruijssen, uit Son en Breugel, had een gezin uit Rijnsburg bij Leiden als opdrachtgever. "Het is heel veel puzzelen", zegt ze. "Ik heb met de computer een 3D-beeld uitgewerkt van het hele huis, de eisen van de klant daarin verwerkt en daarbij rekening gehouden met het budget." De alumni gaan allebei aan de slag bij een meubelbedrijf in de regio.

Nagels laten lakken

In hal B kunnen vrouwen hun nagels laten lakken. Daar belanden bezoekers, via de ontwerpjurken van de modeschool, in de 'techniekwereld'. Daar staat Bram van den Boom met student-collega's werktuigbouwkunde, te werken aan een kettingmechanisme van een kermisachtige knikkerbaan. De motor ontbreekt nog.

"Op het hbo leer je hoe je zoiets zo technisch mogelijk kan neerzetten", zegt Van den Boom. "In het tweede jaar op het mbo ligt de nadruk op het functionele", legt hij uit. "Laten we dit het beunproject noemen." Zijn collega's lachen. Van den Boom wilde ooit op een tekenkamer terechtkomen, maar ziet zichzelf nu meer als toekomstig techniekdocent.

Langs een ruim 3 meterhoge robot, opgebouwd uit auto-onderdelen, tref je een brillencollectie. "We hebben op het Summa onze eigen opticien", zegt Dohmen trots. "Daar kon ik terecht voor m'n nieuwe bril. Mbo'ers komen zo aan het werk. Zonder het mbo draait de samenleving niet."