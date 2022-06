Het obesitasteam van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven houdt 12 juli een speciale informatieavond over de mogelijke behandelingen voor patiënten met ernstig overgewicht. Daarbij gaan artsen ook in op de nieuwe medicijnen die sinds kort beschikbaar zijn.

Meest bekend is een operatie, de zogenoemde bariatrische procedure, waarbij een maagverkleining, een omleiding en veranderingen in darmhormonen zorgen voor een langdurig effect. Sinds kort worden ook bepaalde medicijnen, zoals Saxenda, vergoed als aanvullende behandeling. Die kunnen mensen helpen om op een gezond gewicht te blijven. Informatieavond Tijdens de avond krijgen geïnteresseerden uitleg over wat obesitas is en wat leefstijl-begeleiding inhoudt. Een chirurg legt uit wat er komt kijken bij een operatie en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe medicijnen.

De bijeenkomst in de congreszaal van het ziekenhuis begint dinsdagavond 12 juli om 19.00 uur en eindigt om 20.45 uur. Bezoekers wordt gevraagd zich vooraf te melden via www.catharinaziekenhuis.nl/12juli.