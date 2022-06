In een woning aan de Pianostraat in Eindhoven is dinsdagavond een man neergeschoten. Het gaat om een 53-jarige Eindhovenaar, meldt de politie. Even later werd een 27-jarige verdachte aangehouden.

De melding van het schietincident kwam iets na 22.00 uur binnen. Agenten die naar de Pianostraat gingen troffen in de woning een man met een schotwond bij zijn nek aan. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte was op dat moment nergens te bekennen, maar deze werd even later in Tongelre aangehouden. Op 't Hofke, grofweg 2 kilometer verderop, sprong de verdachte uit de auto die door de politie werd achtervolgd. Agenten konden hem op de hoek van de straat inrekenen. De grijze Ford Fiësta werd vervolgens weggetakeld. De politie wil alleen bevestigen dat er een verdachte is aangehouden. Kogelwerende vesten De schietpartij vond plaats in een hofje aan de Pianostraat, dat vervolgens met politielint werd afgezet. Tot een half uur na de melding liepen agenten rond met kogelwerende vesten. Wat er zich exact in de woning heeft afgespeeld zal uit onderzoek moeten blijken. De politie kon dinsdagavond nog niks zeggen over de achtergrond van het conflict.