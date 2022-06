Bakker is als autodidact begonnen en is later cum laude afgestudeerd aan de Academie der Schone Kunsten in Arendonk.

Bakker exposeerde eerder in binnen- en buitenland.

Haar werken zijn abstract-figuratief en te zien van 6 tot en met 11 juli vanaf 11 uur tot 17 uur. Op 11 juli tot 15 uur. Bakker is alle dagen zelf aanwezig.