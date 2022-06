Tien auto's zijn in de nacht van zondag op maandag beschadigd geraakt op een parkeerplaats voor een flat in Eindhoven. De brandweer meldt dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. Ook de politie gaat daar momenteel van uit. Op de parkeerplaats is een jerrycan gevonden.

De brandweer werd rond 02.10 uur gewaarschuwd voor de brand in de Urkhovenseweg. Twee blusvoertuigen werden opgeroepen naar de parkeerplaats. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar het gebouw. Bewoners of eigenaren liepen naar de parkeerplaats om naar de bluswerkzaamheden te kijken. De auto's stonden geparkeerd op flinke afstand van elkaar. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak. Een woordvoerder van de politie meldt dat onderzocht wordt of er een verband is met de brand en de aangetroffen jerrycans. Vorige week woensdag werden ook meerdere auto's mogelijk in brand gestoken in Eindhoven. Het is volgens de brandweer niet duidelijk of er een verband is. De politie meldt dat dit verder wordt onderzocht.