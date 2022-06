Uit de inspecties blijkt wel dat het viaduct nog steeds stabiel en veilig is. Het onderhoud kost vierhonderdduizend euro. Over tien jaar zal het viaduct niettemin vervangen moeten worden.

Het technische verhaal is als volgt: het viaduct heeft veertien tussensteunpunten die elk bestaan uit drie pijlers. Bovenop die drie pijlers ligt een dwarsbalk. Aan de bovenzijde van de balk is de stalen wapening aan het roesten.

"De roestvorming zelf is niet te stoppen; het viaduct kan wel ondersteund worden door het aanbrengen van een extra balk aan de onderzijde van de bestaande dwarsbalk en deze te koppelen aan de pijlers", aldus een woordvoerder. "De 14 tussensteunpunten worden versterkt met een onderliggende balk."

De gemeente benadrukt dat er geen verkeersonveilige situatie is. "Het viaduct zelf is nog steeds stabiel en veilig."

Naast de versterking van de constructie wordt er ook onderhoud uitgevoerd aan het beton zelf. Ook de straatverlichting onder het viaduct wordt vernieuwd. De kunstwerken, die in 2020 op de pijlers zijn aangebracht, blijven gehandhaafd. Ze worden tijdens de werkzaamheden ingepakt om beschadigingen te voorkomen.

Het viaduct is in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd en is onderdeel van de binnenring. Het werd gebouwd onder grote invloed van Philips, dat bij de aanleg van de binnenring een directe verbinding tussen Strijp-S en Strijp-T intact wilde houden. Daar liep onder meer een spoorlijn tussen beide Philips-terreinen.

De bouw van het Strijps Bultje kostte destijds 1,5 miljoen gulden. Het is niet duidelijk of Philips daar aan bijgedragen heeft. De bouw vond plaats in de tijd van de Koude Oorlog en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds terug te vinden in het viaduct.

In het zuidelijk landhoofd van het viaduct is namelijk een schuilkelder gebouwd. In de zomer van 1963 werd het viaduct geopend. De naam Strijps Bultje is geen officiële naam, maar een benaming zoals die uit de volksmond kwam.

Volgens de gemeente Eindhoven verlengen de nu genomen maatregelen de levensduur van het Strijps Bultje met ongeveer tien jaar. Daarna zal het viaduct vervangen moeten worden.

De kosten van die vervanging zullen naar schatting vijftien tot dertig miljoen euro kosten, zo valt te lezen in de gemeentelijke investeringsplanning. De gemeente wil tegen die tijd een keuze maken tussen de huidige verhoogde ligging of een verdiepte ligging: een tunnel of tunnelbak dus. Een gelijkvloerse kruising is voor de gemeente geen optie.

Tijdens de werkzaamheden, die tot augustus duren, kan het verkeer gewoon over en onder het Strijps Bultje door. Verkeer dat er overheen gaat merkt vrijwel niets van de werkzaamheden. De onderdoorgang van Strijp-S naar Strijp-T is tijdens de klus wat versmald.