Genieten van de intieme en huiselijke sfeer die je niet ervaart in een stadion. 'Van alle kanten' kwamen rockfans naar het Eindhovense café Altstadt voor de 21ste Rolling Stones Dag. Daar speelde een tributeband zo lang als het maar kon liedjes van de Britse rockgroep.

Terwijl ze binnen aan het soundchecken zijn, lopen twee boa's - buitengewone opsporingsambtenaren - langs muziekcafé Altstadt aan het Stratumseind. Hun oog valt op een witte tent, vastgehecht aan het pand. Binnen zijn onder meer sokken, mokken en T-shirts te koop met daarop de beroemde uitgestoken tong van de Rolling Stones. "Dat is een detailhandel zonder vergunning", zegt een van twee jonge handhavers gedecideerd.

"Wij doen dit al twintig jaar", reageert bedrijfsleider Luitzen Boonstra. Licht gepikeerd gaat hij in gesprek met de handhavers. Na een telefoontje met hun 'baas' besluiten de boa's dat de tent vandaag toch mag blijven staan. Ze waarschuwen Boonstra wel dat hij de volgende keer een vergunning moet aanvragen.

Na het vertrek van de handhavers, druppelen de fans van de Stones, zo'n 230 vandaag, de Altstadt binnen. Voor de deur begroeten ze, een voor een, de bandleden van Undercover. Deze zogeheten tributeband, die sinds 1984 bestaat, speelt nummers van de Rolling Stones 'hartstochtelijk en herkenbaar'. "We liften mee op het succes van de Stones", aldus leadzanger en fan Jan Stotijn. Hij zegt vandaag 'een stuk of 28' nummers te willen spelen.

"Bij deze band voel ik me helemaal thuis", zegt Carole Loakman uit Rotterdam. "Ze blijven leuk omgaan met hun fans." Ze vindt de sfeer van een optreden in een kroeg intiemer en daarom leuker dan in een stadion. Loakman ziet elke Stones-fan als een 'soort familie': "Je komt hier mensen van overal tegen, zeker hier in Eindhoven. En als je iemand ziet lopen met die bekende tong, weet je gelijk: een Stones-fan!"

Loakman is helemaal uitgedost in kleding die verwijst naar de Rolling Stones en Undercover: oorbellen, truitje, broek en tatoeages. Dan lopen drie mannen richting de Altstadt, met T-shirts aan met daarop een grote afdruk van het Rolling Stones-logo. "Mooie shirts!", zegt ze. "U ziet er ook heel mooi uit!", zegt een van de drie. "Houden zo!", en geeft haar een schouderklopje.

"Het publiek van vandaag kent de Stones door en door", zegt basgitarist Jan Lange van Undercover, "dus dan spelen we ook de onbekende nummers om het publiek te prikkelen."

Blondie Chaplin

Lange, met lange grijze haren en getatoeëerde bovenarmen, is trots dat zijn band twee keer heeft opgetreden met Blondie Chaplin, de muzikant die jaren heeft getoerd met de Rolling Stones. "Maar dichterbij zijn we nog niet gekomen", aldus de basgitarist.