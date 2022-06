Bij een schietincident aan de Tongelresestraat in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie was met meerdere eenheden aanwezig. Het onderzoek is in volle gang.

Het incident gebeurde in of nabij café-bar Maxim. Op het trottoir voor het café is een kogelhuls aangetroffen. De politie zette dat gedeelte van de Tongelresestraat, dichtbij de Insulindelaan, af met linten. Omstanders werden ondervraagd en meerdere auto's werden gecontroleerd. De man die gewond raakte, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.