In een woning aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven woedde zaterdagmiddag een brand. De brandweer kwam met twee bluswagens naar de woning om het vuur te blussen. Bij de woningbrand had een bewoner veel rook ingeademd.

De brand ontstond rond 16.35 uur in de keuken van het huis. Nadat er melding van de brand werd gedaan, vertrok de brandweer met twee bluswagens naar de woning. Al snel kreeg de brandweer het vuur onder controle en werd voorkomen dat het vuur vanuit de keuken oversloeg naar de rest van de woning. Naast de brandweer kwam ook een ambulance naar het huis. Een bewoner had tijdens de brand rook ingeademd en werd in de ambulance nagekeken. Waardoor de brand is ontstaan in de keuken, is niet bekend. Naast brandschade in de keuken, is er in andere delen van de woning vooral rookschade.