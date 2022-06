Bij een kroeg aan de Woenselse Markt in Eindhoven zijn vrijdagochtend hoogstwaarschijnlijk kogelgaten aangetroffen. Het gaat om Café Enjoy op de hoek met de Bakkerstraat, waar bijna twee jaar geleden een dodelijke steekpartij plaatsvond. De inslagen in de ramen waren afgedekt met zwarte folie.

De politie is ter plaatse met vier voertuigen. Ook zijn er twee busjes van de recherche aanwezig. Het terras was een deel van de dag afgezet met politielint. De technische recherche onderzoekt onder andere een fragment dat aan de zijkant van het pand lag, mogelijk ging het om het restant van een kogel of kogelhuls.

De Officier van Dienst van de politie meldt dat de inslagen vrijdag rond 11.15 uur werden ontdekt in verschillende ramen, waarschijnlijk door een voorbijganger. Inmiddels doet forensische opsporing van de politie onderzoek om vast te stellen of het inderdaad om kogelgaten gaat. "Maar daar heeft het alle schijn van."

Het onderzoek gaat vrijdag naar verwachting nog wel even duren. Het feit dat er werkzaamheden plaatsvinden aan de weg, helpt niet mee bij het sporenonderzoek.

Ongeveer tien kogelgaten

Het is nog niet bekend wanneer er zou zijn geschoten. De Officier van Dienst houdt er rekening mee dat de beschieting al enige tijd geleden plaatsvond. "De inslagen waren al afgeplakt met stickers." Die zwarte folie zit in ieder geval op zeven ramen, vermoedelijk gaat het om ongeveer tien kogelgaten.

Om vast te stellen wanneer de beschieting heeft plaatsgevonden, worden onder andere de camerabeelden bekeken. Ook hebben agenten met de uitbater van de kroeg gesproken. In de straat klinken geluiden dat er mogelijk in de nacht van woensdag op donderdag op het pand is geschoten. De politie kan dat niet bevestigen.

Dodelijk steekincident 2020

Het is niet de eerste keer dat Café Enjoy negatief in het nieuws komt. Bij een steekincident in augustus 2020 kwam de 28-jarige Belg Yassine Amiz om het leven nadat hij ruzie kreeg met een bezoeker op het terras. De dader, een man uit Vught, heeft daarvoor inmiddels acht jaar cel en tbs gekregen. De rechtbank sprak van een gruwelijke en nietsontziende daad.

Burgemeester Jorritsma haalde kort na dat incident fel uit naar het café aan de Woenselse Markt. Hij sloot de horecagelegenheid destijds voor twee weken. Voor zover bekend hebben de twee incidenten niets met elkaar te maken.