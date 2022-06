Een 22-jarige Eindhovenaar is woensdag aangehouden omdat hij zondagochtend een dierenwinkel aan de Boschdijk zou hebben overvallen met een wapen. Daarbij bedreigde hij een medewerkster en sloeg hij met een onbekend geldbedrag op de vlucht.

Een twintigjarige vrouw werd op dezelfde dag al aangehouden. Zij zou betrokken zijn bij de overval. De aangehouden Eindhovenaar (22) zou de overval hebben gepleegd. Hij zit vast voor onderzoek.

Overval op dierenwinkel

De overval gebeurde woensdag rond 11.40 uur in een huisdierenvoordeelshop. Volgens de politie raakte niemand gewond. Of er op dat moment klanten in de winkel aanwezig waren, is niet bekend.

De politie zocht in de omgeving naar de dader en had een melding via Burgernet verspreid. Met wat voor soort wapen de medewerkster werd bedreigd, kan de politie niet vertellen.