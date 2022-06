Een man is donderdagavond zwaargewond geraakt aan zijn hoofd doordat hij met zijn scooter tegen een boom aan botste op het Dijkpad in Best. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

De scooterrijder reed rond 19.50 uur op het fietspad langs het kanaal toen hij tegen een boom terechtkwam. Wielrenners die in de buurt waren, verleenden de man eerste hulp. Toen de hulpdiensten er waren, hielpen zij ook mee. Een traumahelikopter werd opgeroepen en deze landde op een nabijgelegen sportveld. Politie en ambulance waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. De ambulance met het slachtoffer is naar het sportveld gereden. Daar zorgde een trauma-arts ervoor dat het slachtoffer stabiel was. Daarna is de trauma-arts met de ambulance meegereden naar een ziekenhuis in Tilburg. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.