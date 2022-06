Het concert van de echte Rolling Stones mocht dan onlangs in Amsterdam niet doorgaan. Zondag 26 juni kunnen liefhebbers van de muziek hun hart ophalen in café Altstadt in Eindhoven. In het café op Stratumseind wordt dan de traditionele Rolling Stones Dag gehouden.

De afgelopen twee jaar ging het evenement niet door maar nu dus weer wel. Met een optreden van tributeband 'Undercover', vanaf 16.30 uur. Verder is er een dvd-show en een expo van Stones-tekeningen. De dag begint om 13.00 uur. Entree is 13 euro.