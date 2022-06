Bij het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven zijn in de nacht van woensdag en donderdag tientallen ruiten stuk gegooid door een verward persoon. De hoofdingang is daardoor voorlopig dichtgetimmerd met planken.

De beveiliging van het ziekenhuis schakelde de politie in, waarna de dader werd aangehouden. "De persoon wilde zich toegang verschaffen tot het ziekenhuis", zegt een woordvoerder. "Wat de aanleiding daarvoor was, is voor ons onduidelijk. We hebben ook nog geen idee of het een patiënt van ons is. Hoeveel ruiten er gesneuveld zijn? Moeilijk te zeggen, maar het is wel duidelijk dat het prijzig wordt."

Patiënten en bezoekers konden het ziekenhuis donderdag gewoon via de normale ingang betreden. Het MMC wil zo snel mogelijk de entree gerepareerd hebben.