In verzorgingshuis Wilgenhof aan de Gasthuisstraat in Eindhoven woedde woensdagavond kort een brand. De brand ontstond door een pannetje op het fornuis. Hulpdiensten rukten groots uit, maar de brand bleek kleiner dan verwacht. Het vuur was snel onder controle. Wel werd een vrouw gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kreeg rond 19.30 uur een melding van de brand. Meerdere bluswagens en ambulances kwamen naar het verzorgingshuis. Ook werd extra hulp van de politie opgeroepen om het pand eventueel te ontruimen. Dit bleek niet meer nodig omdat de brand al snel onder controle was. De brand ontstond op de vierde verdieping van het complex in een keuken. Vooral de rook zorgde voor overlast in het verzorgingshuis. Sommige ouderen durfden door de rook niet meer de gang op. Naar het ziekenhuis Twee personen hadden rook ingeademd en werden in de ambulances nagekeken en behandeld. Een vrouw raakte bij de brand gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.