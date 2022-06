Meerdere auto's zijn dinsdagnacht mogelijk in brand gestoken in Eindhoven. Bij twee van deze branden sloeg het vuur over op een woning. Bij de woningen werd een logo van de activistische beweging Extinction Rebellion aangetroffen.

In alle gevallen ging het om brand bij auto's die stonden geparkeerd op een oprit. Alle voertuigen kunnen als verloren worden beschouwd. Op de Ministerlaan was het raak bij twee auto's die schuin tegenover elkaar geparkeerd waren.

Ook bij de Broerelaan ontstond een autobrand. De politie stuurde daarvoor een Burgernetmelding in de hoop dat getuigen met informatie zich melden. De brandweer kon voorkomen dat nog twee auto's op dezelfde oprit in brand vlogen.

Ministerlaan-bewoonster Debby Lakerveld werd 's nachts rond 03.10 uur wakker vanwege het alarm van haar auto. "Ik werd wakker en dacht dat het licht buiten aan stond. Toen ik uit het raam keek, zag ik onze auto in brand staan", aldus Lakerveld. Later bleek dus ook de auto van de buren schuin tegenover te branden. "De vlammen waren zo hoog, die kwamen zeker tot boven het dak van ons huis", vertelt Lakerveld.

Lakerveld begrijpt niet waarom nou juist háár auto in brand is gestoken. Nadat de brand was geblust, zag zij het logo op de muur van haar woning staan. "Later begreep ik dat het logo van Extinction Rebellion was. Mijn man en ik werken beiden niet voor een grote oliemaatschappij of iets dergelijks. Waarom ze dan ons moesten hebben, is echt een raadsel", zegt Lakerveld.

Logo van Extinction Rebellion

Bij twee woningen, aan de Broerelaan en Ministerlaan, werd een logo van Extinction Rebellion gevonden, een actiegroep die zich onder andere verzet tegen klimaatverandering. Het teken was met zwarte verf op de gevel gezet.

Extinction Rebellion geeft aan 'met klem afstand te nemen' van de gebeurtenissen. Woordvoerder Pim de Vleeschhouwer: "Wij hebben met afschuw kennisgenomen van de autobranden, waarbij ook woonhuizen in gevaar kwamen. (...) Extinction Rebellion leeft mee met de getroffen burgers, wenst hen veel sterkte en hoopt dat de daders snel gepakt worden."