Je kan er bijna niet omheen, posters in regenboogkleuren met het Eindhovense vibes-logo hangen overal in de stad. Het is de campagne van Queer 040 'Share Positive Vibes' om zichtbaar te zijn als stichting en om de Pride maand in Eindhoven op de kaart te zetten.

Juni is Pride-maand waarin speciaal aandacht wordt besteed aan de positie, emancipatie en acceptatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgender personen en andere mensen van de LHBTIQA+ gemeenschap. Johan Stribos van Queer 040: "We hebben nog nooit een Pride in Eindhoven gehad en dat wordt tijd. We willen een positieve boodschap uitstralen, omarm diversiteit in plaats van afgeven op elkaars verschillen."

In bestuursakkoord

Een van de doelen was om de lokale politiek te bereiken en dat is gelukt. Rik Thijs en Bart Habraken van GroenLinks hebben een poster in ontvangst genomen en in het bestuursakkoord van de gemeente Eindhoven staat zwart op wit: "We geven invulling aan het Regenboogakkoord en onderschrijven het Queermanifest van een collectief van LHBTIQA+ vertegenwoordigers in de regio Eindhoven. We gaan samen kijken hoe Eindhoven zich nadrukkelijk kan profileren als inclusieve en open stad. We staan voor een veilige en inclusieve omgeving voor LHBTIQA+ personen onder andere op straat, in het onderwijs, bij de sportverenigingen, in zorginstellingen en op de werkvloer."

Het gaat om het het Regenboogakkoord van het COC en het queermanifest van het collectief Queersalon, waar Queer040, Daydaygay en Queerhoven bij zijn betrokken.

Behalve posters in de stad en in verschillende horecagelegenheden, lachen de positive vibes je vanaf grote ledschermen tegemoet als je de stad binnenrijdt. Ook zijn er posters uitgedeeld op veertig scholen.