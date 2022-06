Vier organisaties voor basisonderwijs nemen de Kinderopvanggroep in Tilburg over. Een van die vier is Skozok, met 29 scholen in Waalre, Bergeijk, Cranendonck en Heeze-Leende. De andere drie komen uit Tilburg. "Wij zijn hier erg opgetogen over. Dit is een sublieme kans", zegt Skozok-bestuurder Nol van Beurden.

De Kinderopvanggroep is actief op veertien locaties in de regio Eindhoven. De meeste liggen vlakbij bij een Skozok-school. Op termijn neemt Skozok die over. Twee ervan liggen niet bij een Skozok-school. Dat is de kinderopvang van de High Tech Campus en die van de internationale school in Eindhoven. "Op een aantal plekken werken we al samen", geeft Van Beurden aan. Skozok heeft een aantal scholen in kleine kernen. Sommige kleine scholen doen samen met één opvang. "Het kan aantrekkelijk zijn als je als werkgever werk kan aanbieden in zowel de basisschool als de opvang. Het past ook prima bij onze koers dat we werken aan een doorlopende ontwikkelingslijn." De vier onderwijsorganisaties blijven zelfstandig. Ze hebben een intentieovereenkomst getekend met de Kinderopvanggroep. De bedoeling is dat die samengaat met de vier per 1 januari 2023.