De komst van Walter Benítez naar PSV is helemaal rond, zo heeft de club gemeld. De Argentijnse goalie komt transfervrij over van OGC Nice en heeft een contract tot medio 2025 ondertekend. Dinsdagmorgen zijn de laatste plooien gladgestreken.

PSV is dolblij met de nieuwe goalie en spreekt van een 'monster' in de goal. Trainer Ruud van Nistelrooij sprak maandagmiddag al over hem en was niet terughoudend op het moment dat de naam van de keeper in externe media al uitgelekt was. Hij ging uitgebreid in op de komst van de keeper, omdat hij er alle vertrouwen in had dat Benítez bij PSV zou tekenen. De trainer vindt de goalie een echte winnaar, zei hij onder meer.

Op de site van PSV heeft Benítez kort gereageerd op zijn entree in Eindhoven. "Ik heb een uitstekend gevoel aan het contact met PSV overgehouden en mijn beeld over de club werd bevestigd toen ik hier dit weekend arriveerde. Dit is een club met een grote historie en het complex ziet er waanzinnig mooi uit", zei hij onder meer.

Technisch directeur John de Jong is net als Van Nistelrooij te spreken over de nieuwe goalie. "Walter is een zeer ervaren keeper die zich op hoog niveau en voor langere tijd heeft bewezen", zegt hij onder meer. "Hij heeft bijna tweehonderd wedstrijden voor Nice gespeeld en was er geregeld aanvoerder. Onze scouting zag hem al op jonge leeftijd spelen in Argentinië en is hem blijven volgen toen hij naar Europa vertrok. Omdat we wisten dat zijn contract na dit seizoen afliep, hebben we de laatste maanden erg veel tijd en energie in zijn komst gestoken. Toen duidelijk was dat hij open stond voor een transfer naar PSV hebben we direct doorgepakt."