Door een storing zaten maandagmiddag meer dan duizend Eindhovenaren zonder stroom.

De storing werd volgens Enexis rond 14.50 uur gemeld. Een uur later was het euvel verholpen.

Bijna 1300 adressen hadden te maken met de stroomstoring, het ging om 51 postcodes in totaal. Enexis verwachtte in eerste instantie dat de problemen rond 17.00 uur pas zouden zijn verholpen, maar de storing was een uur eerder opgelost.