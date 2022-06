Bij een ernstig ongeval in de Doctor Berlagelaan in Eindhoven zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie gewonden gevallen.

Het is onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De 24-jarige bestuurder wordt verdacht van het mogelijk rijden onder invloed, dat meldt een woordvoerder van de politie. Rond 01.10 uur miste de automobilist mogelijk een flauwe bocht. De wagen vloog door de middenberm en is tegen een boom aangebotst. Door de klap kwam de auto op de andere weghelft tot stilstand. Een wiel van de auto is afgebroken door de klap. Een van de inzittenden zou zwaargewond zijn geraakt. Het is onduidelijk hoe het met de andere twee gaat. De politie doet onderzoek naar het ongeval.