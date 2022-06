De 23-jarige Nederlands-Soedanese soulzangeres Gaidaa uit Eindhoven treedt niet alleen op tijdens het North Sea Jazz Festival in Rotterdam, maar kreeg ook een eigen street-art portret in de havenstad. Ook is er een expositie over haar leven.

Gaidaa treedt op vrijdag 8 juli voor het eerst op tijdens het North Sea Jazz Festival. Al jaren geldt ze als groot talent. In het kader van North Sea Jazz is een grote muurschildering van haar onthuld, gemaakt door street-art artiest Beyond (Mural Kings). Die is te zien bij het NN DE Café op het Stationsplein 25 in Rotterdam.

Daarnaast maakte fotograaf Sebastiaan Boon een serie over de 'professionele coming of age' van Gaidaa. De foto-expositie is al vanaf vandaag te zien in het NN DE Café in Rotterdam. Ook is er een korte documentaire van over haar gemaakt (zie onder).

Gaidaa is blij met de erkenning die ze krijgt: "Het gekke is dat ik door de pandemie niet veel van mijn luisteraars live heb kunnen ontmoeten. Optreden op North Sea Jazz is een grote droom. Ik ben zenuwachtig, maar kan niet wachten om een hele harde show neer te zetten en het publiek weer in het echt te zien. Het portret en de expositie zijn heel mooi geworden, ik voel me bijna ongemakkelijk door de aandacht."

Gaidaa lanceert binnenkort haar langverwachte tweede album