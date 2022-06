Op Zonnepark Welschap zijn door verhuizingen en andere mutaties zonnepanelen beschikbaar gekomen.

Het park is sinds april 2019 operationeel en draait goed. In mei is tijdens de derde algemene ledenvergadering besloten tot winstuitkering voor alle leden van het zonnepark.

Voor dit jaar is het financiële vooruitzicht nog gunstiger dan voor vorig jaar, vanwege de hogere prijs voor elektriciteit. Hierdoor verdient Zonnepark Welschap meer geld aan de opgewekte stroom. Meer winst uit verkoop van stroom compenseert voor de leden de verminderde teruggave van energiebelasting.

Er is nu plek voor postcodes in de gemeentes Best (5681 en 5683), Eindhoven (5616, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653 en 5657) en Veldhoven (5502 en 5503).

Voor de andere postcodes binnen de 'postcoderozen' in de gemeentes Best, Eindhoven, Veldhoven, Oirschot en Eersel is het nog steeds gunstig om op de wachtlijst te gaan staan, omdat er steeds weer panelen beschikbaar komen. Op zonneparkwelschap.nl is te zien welke postcodes dat zijn.