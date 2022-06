Woningcorporatie Trudo laat stratenmakers vanaf donderdag de afvalcontainers van de Brugmanstraat aan de straat zetten. Bewoners van de Brugmanstraat in Eindhoven maken zich al maanden zorgen over het afvalprobleem. Het wachten is op ondergrondse containers maar die komen pas in oktober.

Die containers kunnen volgens Trudo pas in oktober geplaatst worden vanwege het verleggen en aanleggen van leidingwerk. "Water- en elektraleidingen liggen in de grond op de plek waar de containers moeten komen. Deze moeten eerst verlegd worden. Helaas zijn hiervoor lange voorbereidingstijden, dit is mede een gevolg van de hectiek en drukte op de bouw- en inframarkt."

Als tussenoplossing heeft Trudo in overleg met Cure twee rolcontainers geplaatst op een gedeelte van de parkeerplaats. Bewoonster Elise Meussen: "Er is een poort naar die parkeerplaats. Die kan niet meer op slot, omdat het afval dan niet van de parkeerplaats gehaald kan worden. Nu kan iedereen onze parkeerplaats oprijden en wordt deze plek als afval dump gebruikt."

Geen verhuisafval in de container

Trudo gaat nu de werkmensen in de buurt inzetten. "We gaan de parkeerpockets afsluiten, zodat alleen bewoners er gebruik van kunnen maken. Voorlopig zijn de stratenmakers daar nog aan het werk. Zij krijgen een sleutel van de poort en zetten de container aan de straat, zodat Cure deze twee tot drie keer per week kan legen."

Trudo vraagt nieuwe bewoners om verhuis-afval niet te deponeren in de containers. "Deze moeten dan voldoende capaciteit hebben voor het huishoudelijk afval van de bewoners."

Wachten op ondergrondse container

De Brugmanstraat is onderdeel van het Celsiusplan van Trudo in Woensel-West. Rond het Celsiusplein worden oude woningen vervangen door nieuwe woningen. Er wordt flink gebouwd, opgeleverd en verhuisd. Meussen woont sinds oktober in de Brugmanstraat: "Er zijn hier oude oude woningen met een even nummer die een kliko hebben. Dit afval wordt netjes opgehaald. De oneven nummers, waar ik woon, krijgen geen kliko. Wij moeten wachten op de ondergrondse container."



Bewoner Marius Janse beaamt dat. "Hier in en rond onze straat worden steeds meer huizen opgeleverd. Er wordt dus veel verhuisd en mensen gooien het afval dat eigenlijk op de stort thuishoort hier bij de containers. Ook mensen hier niet wonen, terwijl die containers alleen voor ons bedoeld zijn. Zodra de containers geleegd zijn zitten ze al weer vol. Het is een onhoudbare situatie die uit de hand begint te lopen en we zijn bang voor ongedierte."