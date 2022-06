20.000 tot 30.000 huishoudens in Eindhoven en omgeving kunnen vanaf 2024 hun huis verwarmen met warmte die vrijkomt bij het verwerken van teerhoudend asfalt bij A. Jansen BV in Son en Breugel. Ennatuurlijk kan daardoor de omstreden biomassacentrale op Strijp-T zo goed als uitschakelen.

En dat is nog maar de eerste stap die sloop- en betonbedrijf A. Jansen en Ennatuurlijk samen zetten. Op langere termijn hoopt algemeen directeur André Barendregt van het Sonse bedrijf ook nog een tweede techniek in te zetten. Met een nieuwe methode worden allerlei reststoffen verwerkt en daarbij komt nog veel meer warmte vrij.

Nu wordt het water dat het warmtenet in gaat nog verwarmd door biomassa, eventueel bijgestookt met gas.

Als de warmte van A. Jansen BV wordt gebruikt, is de biomassacentrale alleen nog nodig op piekmomenten en bij onderhoud aan de asfaltverwerking.

Ennatuurlijk start bovendien in mei met het zoeken naar mogelijkheden om aardwarmte te gebruiken. Daarvoor heeft het op Strijp-T gevestigde warmtebedrijf een vergunning aangevraagd om geothermie op te sporen in de ondergrond van Eindhoven, met uitzondering van de waterwingebieden. "We verwachten dit jaar meer inzicht te hebben of er aardlagen geschikt zijn voor aardwarmte", aldus manager Mireille Jongen van Ennatuurlijk.

Ennatuurlijk kan met deze nieuwe bronnen duurzaam opgewekte warmte leveren aan zijn klanten, zegt Jongen. Maar het vinden van die alternatieven is heel lastig. "We hebben het onderzocht maar er zijn gewoon weinig bronnen, bijvoorbeeld bij bedrijven", vertelt Jongen. De gemeente Eindhoven gaat aan de slag met warmte van de rioolzuiveringsinstallatie aan de Van Oldenbarneveltlaan, voor huizen in de Generalenbuurt.

A. Jansen BV aan het Wilhelminakanaal heeft een installatie die teerhoudend asfalt verwerkt. Dat is het 'ouderwetse' asfalt, met teer. Tegenwoordig zit er bitumen in; het nieuwe asfalt kan daardoor wel hergebruikt worden. Het milieugevaarlijke teer wordt uit het asfalt gehaald in de vorm van (schoongewassen) gas. Wat resteert zijn zand en grind die hergebruikt worden bij het maken van nieuw beton.

A. Jansen BV investeert 5 miljoen euro in de nodige aanpassingen van de installatie. "Daar tegenover staat dat we betaald krijgen voor de levering door de warmteleverancier. We verdienen er niet op. Dit past gewoon goed bij onze ambitie om duurzamer te produceren. Als fase twee gaat werken, dan is dat wel een businessmodel op zich", aldus de directeur.

Om gebruik van de warmte mogelijk te maken moet er over een lengte van 6 à 7 kilometer een dubbele transportleiding - heen én terug - aangelegd worden naar Vredeoord in Woensel. Daar kan het water aangesloten worden op de bestaande leidingen die via knooppunt Strijp-T ook naar de klanten op Strijp-S en in de binnenstad gaan. Aan het begin en einde staan straks grote pompen die het water voortstuwen.

In totaal gaat het om een flinke investering van miljoenen euro's, maar Jongen wil geen exacte cijfers geven. Hoe de transportleiding gaat lopen, is nog onderwerp van overleg met de gemeente Eindhoven. Mogelijk dat her en der ook een omleiding naar nieuwe klanten - bedrijven, instellingen of wijken - mogelijk is.

De tweede fase is nog wat minder zeker. Volgens Barendregt zijn de eerste proeven met het gebruiken van 'reststromen' al geslaagd. Over enkele maanden valt het besluit om erin te investeren en kan het procedé verder uitgewerkt worden.

De asfaltverwerking levert zo'n 8 megawatt aan warmte op, goed voor 20.000 tot 30.000 huishoudens. Dat is vergelijkbaar met de biomassacentrale op Strijp-T. Fase twee is goed voor het dubbele aan warmte, 16 megawatt.

Daarmee zou Ennatuurlijk veel meer huishoudens van warmte kunnen voorzien. Bijvoorbeeld in Meerhoven waar klanten nu nog aangewezen zijn op de de biomassacentrale van de gemeente, of in bestaande wijken die van het gas af moeten. Te meer omdat het hier om warmte van hoge temperaturen gaat, tot zo'n 80 graden.

De verwerking van teerhoudend asfalt zorgde de afgelopen jaren voor negatieve krantenkoppen. A.Jansen BV begon in 2007 met de opslag van asfalt op het terrein, in afwachting van de milieuvergunning voor verwerkingsfabriek. Die liet echter jaren op zich wachten, waardoor de berg aanzienlijk groeide. Wat tot bezwaren van de buren van Aquabest leidde, en tot allerlei procedures. "Uiteindelijk draait de installatie sinds 2018. Van asfaltberg tot duurzame warmte is natuurlijk wel een mooi verhaal" , aldus Barendregt.