De brandweer is woensdagochtend om 04.15 uur op een melding van een autobrand afgegaan aan de Willem Rosestraat in Eindhoven.

Toen brandweerlieden arriveerden, stond een auto in brand die in de straat stond geparkeerd. Het voertuig is totaal verloren. Er is mogelijk sprake van brandstichting. De politie stelt een onderzoek in.