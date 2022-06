Landgoed Eikenburg is zondag 19 juni voor het eerst sinds twee jaar weer het toneel voor de picknick van woningcorporatie Trudo. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er activiteiten voor oud en jong, zoals kanovaren, sport en spel, live muziek en hapjes en drankjes.

Architect Jáchym van Erning van bureau FAAM geeft twee keer een rondleiding in de houten nieuwbouw van de woonpaviljoens Pannenhoef en Leemerhoef, om 14.00 en 15.00 uur. Ook wordt er een film over de houtbouw getoond.

Stichting Stadsakkers houdt deze zondag ook een open dag waar uitleg wordt gegeven over de teelt van groenten voor de Voedselbank. Ook zijn er workshops mozaïek, 'ademtraining' en yoga. Ook zijn er diverse kraampjes met producten die op Eikenburg zijn gemaakt.

Kinderen kunnen onder meer los gaan op een springkussen, hun eigen vlieger of tentenkamp maken, en meedoen aan een natuurspeurtocht en spellen als XL-Twister,Reuze Toren van Pisa, midgetgolf, basketal en een puzzelpiramide.

Woningcorporatie Trudo heeft het landgoed in 2014 overgenomen van de Broeders van Liefde, die wel nog deels bleven wonen in het klooster. Inmiddels is een deel van het hoofdgebouw en de voormalige school omgebouwd tot woningen.

De kantoorpaviljoens Pannenhoef en Leemerhoef maakten plaats voor een appartementencomplex. Ook werkte de sociale verhuurder aan een gemeenschap: huurders worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. Trudo werkt nu met de gemeente aan de plannen voor meer woningbouw, op de locatie van het zwembad dat waarschijnlijk gaat verdwijnen.