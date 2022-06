Warmtebedrijf Ennatuurlijk verlaagt de voorschotten van zijn klanten per 1 juli. De leverancier van warmte in onder meer Eindhoven en Helmond rekent als een van de weinige de lagere btw op energie meteen door in de maandbedragen.

De meeste gas- en stroomleveranciers verrekenen de korting pas bij de jaarlijkse afrekening. Het kabinet-Rutte verlaagt de btw van 21 naar 9 procent om de effecten van de hoge gasprijzen - die ook doorwerken in de kosten van warmte en warm water - te verzachten. Veel armere huishoudens kunnen die tegenvallers niet of nauwelijks opvangen. De verlaging geldt voor het totale maandbedrag, dus zowel voor de variabele tarieven als de vaste lasten. In de praktijk zal de verlaging ongeveer een tientje bedragen op elke 100 euro aan voorschotten per maand. Het op Strijp-T gevestigde bedrijf gaat zijn klanten hierover ook aanschrijven. Ennatuurlijk levert aan zo'n 85.000 huishoudens in 40 gemeenten.