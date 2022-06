Een medewerker van een bedrijf heeft maandagochtend vijf vaten met een onbekende inhoud aangetroffen in Eindhoven. De vaten staan bij ondergrondse containers aan de Echternachlaan.

De melder waarschuwde na de vondst de politie, die naar de laan kwam met een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer. Deze expert kon door metingen te doen zien dat in de vaten chemicaliën en zuren zitten. Volgens de politie gaat het om stoffen die gebruikt kunnen worden in een drugslab. Het is echter niet zeker dat de inhoud van de vaten daar ook daadwerkelijk zijn gebruikt, verklaart een politiewoordvoerder.

Vermoedelijk zijn de vaten op de Echternachlaan gedumpt, meldt de politie. Door wie dit is gedaan is nog onduidelijk. Waar de vaten exact vandaan komen is volgens de zegsman waarschijnlijk niet te achterhalen. Een politieonderzoek leverde maandagochtend te weinig aanknopingspunten op om verder te onderzoeken. De omgevingsdienst van de gemeente gaat de vaten veilig afvoeren.

Voorlopig wordt door agenten geen verder onderzoek gedaan, maar mensen die meer over de vaten weten mogen zich volgens de woordvoerder nog wel bij de politie melden. Het is niet bekend hoe lang de vaten al bij de containers aan de Echternachlaan staan.