En 38-jarige Nederlander is maandag aangehouden in zijn woning in Spanje. Hij wordt verdacht van het maken en verhandelen van harddrugs. Zijn woningen in zowel Eindhoven als Yerseke zijn doorzocht.

In oktober 2020 trof de politie een cocaïnelab aan in Luyksgestel. Drie personen (23, 25 en 35) zijn destijds aangehouden. Een vierde verdachte kwam later op de radar bij het OM in Oost-Brabant. Dat gebeurde met behulp van een groot aantal ontsleutelde chatberichten van de platformen Ecrochat, Sky-ECC en Anom. Uit de chatberichten bleek dat de 38-jarige verdachte betrokken was bij het opgerolde lab in Luyksgestel. De man zou zich vermoedelijk op grote schaal bezighouden met het handelen en produceren van harddrugs. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen. De man hield zich schuil in Spanje. Samen met de Spaanse autoriteiten is hij opgespoord en aangehouden. De 38-jarige Nederlander bezit, naast een huis in Spanje, twee woningen in Nederland. In het Zeeuwse Yerseke en Eindhoven. De twee Nederlandse woningen zijn doorzocht. Op beide is beslag gelegd omdat ze mogelijk zijn gekocht van de opbrengst van de drugshandel en het witwassen.