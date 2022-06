Een volle maan komt iedere 30 dagen voor, maar die van dinsdag 14 juni 2022 is bijzonder: het is een supermaan. Dit betekent dat ze dichter bij de aarde komt dan bij een normale volle maan.

Een volle maan komt iedere 30 dagen voor, maar die van dinsdag 14 juni 2022 is bijzonder: het is een supermaan. Dit betekent dat ze dichter bij de aarde komt dan bij een normale volle maan. Wat merken Eindhovenaren hiervan? Wij vragen advies aan astroloog Esther van Heerebeek.

Eén tot drie keer per jaar is er sprake van een supermaan. Dit komt voor omdat de baan van de maan rondom de aarde ovaal is en de aarde zich niet in het midden van dat ovaal bevindt. Een supermaan is 16 procent feller en 7 procent groter dan een gewone volle maan.

Dit merk je in Eindhoven van de supermaan

De maan heeft invloed op de getijden van de zee (eb en vloed), maar wat heeft het eigenlijk voor invloed op onszelf? Esther van Heerebeek is huisastroloog van onder andere de magazines Flair en Grazia. Zij legt uit: "Net als dat de zee heftiger reageert op een volle maan, merken mensen ook dat ze zich onrustiger kunnen voelen. Dit komt omdat wij voor ongeveer 60 procent uit water bestaan."

Deze supermaan staat in het teken van boogschutter. "Boogschutter gaat over het volgen van je intuïtie en groots durven leven. Durf je fouten te maken? Volg je jouw eigen pad? Tijdens volle maan kun je hier zelf extra aandacht aan besteden. Wil je dromen najagen of uit je comfortzone stappen? Dan is dit het moment om dat te doen. Het goede nieuws is dat het geluk vaak aan de zijde van de boogschutter staat."

Heb je de maan altijd al van dichterbij willen bekijken? Dan is dit het moment. Omdat de maan zo dicht bij de aarde staat, zie je met een verrekijker veel details op de maan. Zo zie je onder andere mares (zeeën op de maan) en kraters van ingeslagen ruimtepuin.

Je kunt het beste naar een plek gaan waar weinig luchtvervuiling is van gebouwen en straatverlichting.

De maan staat dinsdag 357.658 kilometer van de aarde. Ze komt rond 23.00 uur op en verdwijnt voor zonsopgang om 4.00 uur. Op 13 juli 2022 is er weer een supermaan, die staat iets verder van de aarde af dan de maan van 14 juni.