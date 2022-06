Popping oftewel 'robotdansen', bakkend in de zon indruk maken met je spierballen, maar ook het literaire genre spoken word. Op het Ketelhuisplein in Eindhoven was zaterdag, na drie jaar afwezigheid, het 'urban culture'-festival Emoves.

Op Strijp-S nemen internationale breakdancers in zogenoemde battles het tegen elkaar op. Aan de kant van gebouw Gerard ligt een pumptrack waar vaders hun kinderen op een zogeheten 'stuntstep' bij de hand nemen, op het minicircuit met bulten en kombochten. Vlak daarnaast oefenen kinderen met graffiti spuiten. Aan de kant van het Klokgebouw dagen afgetrainde jongens en een enkel meisje elkaar uit met krachtoefeningen.

Als het Emoves-festival even na 13.00 uur goed op gang is gekomen, staat projectleider Rozan van Dooremalen midden op het plein. "Dit is een festival voor iedereen, dus ook met een buikje ben je gewoon welkom hoor."

Hoewel het 23 graden is, heeft het plein deze middag iets weg van een gloeiende plaat. Opeens krijgt de Eindhovense - getooid met een donkere zonnebril - een tube zonnebrandcrème van een EHBO'er in de handen gedrukt. "Laten we er vooral van genieten."

Vanwege corona is het straatcultuurfestival Emoves, de E verwijst naar Eindhoven, twee keer niet doorgegaan. Directeur Peter Jansen loopt deze zonovergoten middag op en neer van PopEi in het Klokgebouw naar het Ketelhuisplein. "Het komt allemaal weer bij elkaar", zegt een glunderende Jansen. "Virtuele battles zijn ook leuk maar elkaar met dit schitterende weer ontmoeten versterkt het gemeenschapsgevoel zoveel meer."

Hij is in zijn nopjes met de aanwezigheid van 'internationale toppers' uit de wereld van 'popping': een robotachtige manier van dansen met vloeiende lichaamsbewegingen.

Popping is een van de vormen van 'urban culture', een term die volgens Van Dooremalen een levenswijze inhoudt. "Het is een zelf-doen-cultuur die steeds meer uit de schaduw komt. De harde regels van topsport zitten er nog niet zo in. Het wordt hier gewaardeerd als je je eigenheid ergens in kan leggen." Ze legt uit dat houding een grote rol speelt: krijg je het publiek mee? "Er is meer dan alleen techniek."

Naar meningen luisteren wordt populair

Het literaire genre 'spoken word' is ook een vorm die bij urban culture blijkt te horen. "Luisteren naar waarom iemand iets vindt wordt steeds populairder", merkt promotor Carmen Verduyn op. Terwijl buiten op het plein het gejoel van een dj klinkt, vertelt binnen presentator en schrijver Terence van Lange dat hij uit 'prachtwijk' Tongelre komt. "Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon een achterstandswijk."