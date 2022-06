Het koelen van de hersenen, het plaatselijk afkoelen van het hart en het verhitten van tumoren. En zijn de adviezen van 'The Iceman' Wim Hof wel zo gezond? Het komt allemaal aan de orde tijdens een topsymposium van het Catharina Ziekenhuis en de Technische Universiteit Eindhoven.

Donderdag en vrijdag komen gerenommeerde artsen en wetenschappers uit de hele wereld samen in de Eindhovense Lichttoren voor het achtste International Hypothermia and Temperature Management Symposium (IHTMS). Het is voor de eerste keer dat dit prestigieuze tweedaagse internationale congres wordt gehouden in Nederland. Steden als Tokio, Sydney, Edinburgh en Philadelphia gingen Eindhoven voor.

Experts op het gebied van doelgerichte temperatuurbeheersing in de spoedeisende geneeskunde en oncologie zullen met elkaar spreken over wat temperatuur kan betekenen voor de gezondheidszorg. Cardioloog Luuk Otterspoor van het Catharina Ziekenhuis zal het congres voorzitten. "Het is een grote eer dat wij nu uitgenodigd zijn om dit te organiseren." De Eindhovense burgemeester Jorritsma zal het congres openen.

Een van de onderwerpen die tijdens het congres aan bod komt is het plaatselijk koelen van het hart tijdens een hartinfarct. Deze methode, ontwikkeld door het Catharina Ziekenhuis, vormde in 2018 een wereldprimeur bij de behandeling voor hart- en vaatpatiënten.

Ook verhitting komt tijdens het symposium aan bod. Naast hart- en vaatonderzoek is kankeronderzoek een belangrijke pijler voor het ziekenhuis, en het Catharina doet veel onderzoek naar de bestrijding van tumoren door verhitting. Otterspoor: "Op onderzoeksgebied zoeken we hierin de samenwerking met bedrijven binnen de Brainport regio, zoals Philips en de Technische Universiteit Eindhoven."