Een 32-jarige man, die werd gezocht door de Poolse autoriteiten, is woensdagmiddag aangehouden in Eindhoven. Hij werd in de kraag gevat tijdens een verkeerscontrole op de Tongelresestraat, aldus de wijkagent.

Volgens de wijkagent gedroeg de man zich 'enorm zenuwachtig' en kon hij zich in eerste instantie niet legitimeren. Na onderzoek bleek dat de man nog een celstraf van twaalf jaar boven het hoofd hangt wegens grootschalige handel in verdovende middelen. De man heeft vermoedelijk geen vaste woon- of verblijfplaats. De man moet in Nederland voor de rechter verschijnen. Die bepaalt of hij aan Polen wordt uitgeleverd.