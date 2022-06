Stadsakkers Eindhoven houdt de komende weekenden weer de jaarlijkse open dagen. Zaterdag 11 juni is als eerste de locatie aan de Castiliëlaan aan de beurt. In de tussentijd gaat de strijd om de subsidie met de gemeente Eindhoven door. Een definitieve uitspraak is er nog steeds niet.

Een week later, op zondag 19 juni, zijn bezoekers welkom op de andere akkers, op landgoed Eikenburg aan de Aalsterweg. De open dag daar - van 12.00 tot 17.00 uur - wordt gecombineerd met de jaarlijkse picknick van woningcorporatie Trudo in het groengebied.

Nog geen besluit over bezwaren

De vrijwilligers van de stichting Stadsakkers telen verse biologische groenten voor de Voedselbank. Afgelopen winter kwam de organisatie in het nieuws omdat de gemeente Eindhoven geen subsidie meer wilde geven. Daar heeft de stichting bezwaar tegen gemaakt, maar er is nog steeds geen besluit genomen, zegt secretaris Paul Boel.

"Half februari hebben we een hoorzitting gehad over onze bezwaren, de uitspraak zou half mei komen. Inmiddels is het bijna half juni en hebben we nog niks gehoord. Dat duurt wel heel lang", aldus Boel. Voor dit jaar heeft de secretaris er een hard hoofd in. "We passen niet goed in de criteria voor de subsidieregeling van het sociaal domein en dan val je er al snel buiten. Juridisch is daar waarschijnlijk niks aan te doen. Maar de gemeente wist dit al. Help ons dan om een goede aanvraag in te dienen", zegt hij. Die oproep om een ander potje te vinden voor de Stadsakkers is vooral bedoeld aan het nieuwe college van B en W dat deze week aantreedt.

Hoofd boven water door sponsors

In de tussentijd weet de stichting het hoofd boven water te houden door bijdragen van diverse sponsors. zoals een zaadhandel die in natura sponsort, bouwbedrijf Hurks dat een bedrag schonk uit het potje voor het 105-jarig bestaan, en de ASML Foundation die een duit in het zakje deed. Dit weekeinde combineren de Stadsakkers de open dag met de familiedag van ASML.

De Hennie Kuijken Stadsakker - genoemd naar de in 2019 overleden voorzitter - aan de Castiliëlaan is zaterdag toegankelijk van 13.00 tot 17.00 uur. Dit jaar zijn voor het eerst ook de nieuwe buren, bewoners van de tiny houses van Buurtschap Te Veld uitgenodigd.