Bij de inval op het woonwagenkamp aan de Fakkellaan in Eindhoven dinsdagmiddag vond de politie een zak met een kilo wiet en ruim 20.000 euro aan contant geld. De vier aangehouden Eindhovenaren - vader, twee zoons en een kleinzoon - mochten na een nacht cel naar huis.

De politieactie was het gevolg van een langer lopend onderzoek naar hennephandel, dat draaide om de twee hoofdverdachten van 73 en 28 jaar. Twee van de vijf woonwagens op het terrein en de omgeving werden dinsdag de hele dag uitvoerig onderzocht, onder meer met verschillende speurhonden. Er werden meerdere spullen aangetroffen die volgens de politie wijzen op drugshandel zoals sealzakjes, gereedschap en een geldtelmachine.

Tonnen terugbetalen

De gemeente kwam later die dag ook voor controle en constateerde op de twee adressen onder meer dat de bebouwing niet overeenkwam met de verleende vergunningen en dat gemeentegrond zonder toestemming werd gebruikt. Omdat een van de twee hoofdverdachten (73) in verband met een eerdere veroordeling nog tonnen moet betalen, ging woensdag een deurwaarder aan de slag om luxe goederen uit de woning in beslag te nemen. Daarvan waren er 'opvallend veel' aanwezig, aldus de politie.

Bij een inval in 2017 op hetzelfde kamp werden tientallen kilo's hennep, meerdere wapens, zakken vol munitie en zakken vol met papiergeld gevonden. Een deel was destijds onder de grond verborgen. Jaren eerder werd een vergelijkbare vondst gedaan, met daarbij ook nog 5,3 kilo cocaïne.