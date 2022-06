PSV is een van de drie clubs die meedoet aan een via de KNVB opgezette actie om voetbalstadions via nieuwe technologische ontwikkelingen te wapenen tegen discriminerende geluiden. In het Philips Stadion komen bijvoorbeeld 'slimme' geluidscamera's te hangen.

Dat heeft de KNVB woensdag naar buiten gebracht. De camera's in het Philips Stadion worden ingezet om de betrokkenheid en het enthousiasme van supporters te meten en lokaliseren, zo meldt de KNVB in een bericht. Door deze informatie live terug te koppelen naar supporters, denkt de voetbalond dat supporters worden gemotiveerd om hun club op een positieve manier aan te moedigen en meer mee te zingen. Actie ondernemen De technologie kan ook ingezet worden om afwijkend geluid te signaleren, zo stelt de voetbalbond. Een menselijke 'operator' kan vervolgens live of achteraf gericht luisteren en indien nodig actie ondernemen. Bij PEC Zwolle worden tickets van supporters gekoppeld aan een app. In De Kuip worden verbale uitingen van discriminatie en belediging aangepakt, zo staat te lezen in het KNVB-bericht.