De vijf oudste groepen van basisschool St. Antonius Abt in Eindhoven krijgen vanaf volgende week les op een andere plek nadat zaterdagochtend een grote brand was in het schoolgebouw.

Vanwege de brand is de school deze week nog dicht. De kinderen van groep vier tot en met acht krijgen vanaf maandag les in Spilcentrum De Achtbaan aan de Normandiëlaan waar ruimte beschikbaar is door het vertrek van kinderopvangorganisatie Korein. Ook de BSO-groepen van kinderopvang Dikkie & Dik verhuizen naar een pand aan de Normandiëlaan. De brand op de trof vooral de ruimtes van de onderbouw en de kinderopvang. De bovenbouwlokalen zijn er minder erg aan toe. Sommige lokalen kunnen nog gewoon gebruikt worden. Schade is groot De school heeft besloten om de jongste leerlingen niet te verhuizen naar een ander pand. Ze krijgen een ander lokaal in het gebouw dat ze kennen, vertelt directeur Kim Keesmekers. De oudste leerlingen krijgen in ieder geval tot het eind van het schooljaar les bij De Achtbaan. De gemeente zoekt nog naar een oplossing voor de langere termijn, vertelde wethouder Stijn Steenbakkers (Onderwijs) dinsdag. De basisschool en kinderopvang vormen samen spilcentrum Acht. Het gebouw van het spilcentrum is al bijna veertig jaar oud en er werd al nagedacht over nieuwbouw, aldus de wethouder. De schade door de brand is groot, zegt de wethouder. Bedragen kent hij nog niet. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door vuurwerk dat in de buurt werd afgestoken. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven